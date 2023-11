Týden pro Digitální Česko zahájili Bartoš a Pavel, základní dovednosti má většina Čechů

Konferenci zahájil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), který po zahájení přivítal prezidenta Petra Pavla. Pavel zdůraznil potřebu mít vzdělané IT pracovníky pro konkurenceschopnost státu a úlohu průmyslu 4.0 pro rozvoj všech odvětví. Zdůraznil i potřebu zlepšení úrovně digitálního propojení státních orgánů pro občanskou komunikaci, například při žádostech o sociální dávky, či žádostech o stavební povolení.

Svůj příspěvek přednesla z Bruselu online i eurokomisařka Věra Jourová, která se touto problematikou rovněž zabývá. Na tomto fóru vystoupil i maďarský delegát EU pro IT Peter Palvolgyi z agentury All Digital. V úvodní části konference měl slovo také Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš uvedl, že základní dovednosti má 61% dospělé populace, ve srovnání s evropskými státy se držíme přibližně v polovině sledovaných zemí EU. Do roku 2030 by to mělo mít ICT gramotnost 80 % populace, do jisté míry tomu však brání ceny telekomunikací a výpočetní techniky.

Zajímavé bylo vystoupení pedagogických pracovnic, které mají pro výchovu a vzdělávání žáků manuály AI z Austrálie. Žáci o AI mají zájem, u pedagogů to není tak jednoznačné. Úřad práce a MPSV ve spolupráci se vzdělávacími agenturami podporuje rekvalifikace, například v programování.

K tomu je připraven tzv. Katalog - seznam vzdělávacích agentur v IT. Kritizováno bylo malé zastoupení žen na vrcholných ICT pozicích, kde je ČR až na posledním místě. Pozornost byla věnována i péči agentury ops Elida a Moudrá sovička na vzdělávání seniorů, kteří mají o počítačové programy zájem a asistují jim digitální asistenti v řadě měst.