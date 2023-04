Úpravy DPH nejsou konečné. Musí je projednat koalice, upozornilo ministerstvo

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) obecně uvedl, že ve snížené sazbě DPH by měly být položky s nezpochybnitelným sociálním a zdravotním významem.

Česká televize (ČT) v pondělí uvedla, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedné ze snížených sazeb. Podle ČT by se to týkalo například ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, točeného piva, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také sportovních a kulturních akcí. Úprava by podle ČT zvýšila příjmy státu zhruba o 24 miliard korun.

Podle MF je hlavním důvodem pro sloučení snížených sazeb DPH zjednodušení systému, a tím omezení příležitostí k daňové optimalizaci. "Rozpočtově mírně pozitivní pro státní rozpočet ve výši jednotek miliard korun by byla právě společná snížená sazba ve výši 14 procent. Rozpočtově významněji pozitivní ve výši nízkých desítek miliard korun by naopak byly přesuny jednotlivých položek mezi sníženou a základní sazbou," sdělilo ČTK ministerstvo.

MF uvedlo, že návrh vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) a z následných jednání pracovních koaličních skupin. Zdůraznilo, že úprava DPH bude spolu s dalšími návrhy na konsolidaci rozpočtu podkladovým materiálem pro lídry koaličních stran, kteří se dohodnou na konečné podobě konsolidačního balíčku. Ten by měl od roku 2024 snížit strukturální deficit, tedy výsledek hospodaření státu po očištění o hospodářský cyklus, nejméně jo edno procento HDP, což odpovídá 70 miliardám korun.

Strukturální deficit byl loni podle ministerstva financí 2,6 procenta HDP. Celkový schodek rozpočtu 360,4 miliardy korun odpovídal 3,6 procenta HDP. NERV upozorňuje, že strukturální deficit je v současné výši neudržitelný.