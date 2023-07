V Česku začala platit novela Lex Ukrajina, úřady ale nápor nezaznamenaly

Humanitární dávka od července slouží jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami i bydlením. V červenci také skončí výplata příspěvku pro solidární domácnost za červen, úpravy se dotkly rovněž humanitárního ubytování.

Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je dobrou zprávou, že nenastaly větší problémy. "Ukrajinští uprchlíci podle všeho mají nadále zajištěnou střechu nad hlavou a dokázali se přizpůsobit novým podmínkám. Platí, že celou situaci nadále budeme sledovat a jsme připraveni podle potřeby operativně reagovat," uvedl.

V rámci posuzování nároku na humanitární dávku budou důkladněji prověřeny veškeré příjmy žadatelů, a to i pokud jde o ukrajinský důchodový a dávkový systém. Na výši humanitární dávky má vliv uznání za osobu se zdravotním postižením. Takový člověk se tedy řadí do zranitelné skupiny. Pokud žadatel nemá doklad o svém zdravotním postižení, bude pro účely zvýšení humanitární dávky potřebovat posudek. K podání žádosti o takový posudek slouží tiskopis dostupný prostřednictvím formuláře na ePortálu ČSSZ.

Změny se odehrály také v oblasti ubytování. Aby mohl cizinec s dočasnou ochranou dostat plnou výši započitatelných nákladů, které jsou podstatné pro stanovení nároku na humanitární dávku a její výši, musí bydlet na základě nájemní smlouvy v bytě zapsaném v evidenci bytů a smluv MPSV.

"K dnešnímu dni máme evidováno už bezmála 10 tisíc bytů a 6 tisíc smluv pro 18 700 tisíc lidí. Všem ubytovatelům, kteří nabídli své přístřeší uprchlíkům, patří velké poděkování. Oceňujeme i to, že své nemovitosti do evidence zapsali. Umožní nám to lepší kontrolu a přehled, uprchlíci zase dostanou vyšší podporu na ubytování v rámci humanitární dávky," podotkl Jurečka.

Uprchlíci už aktuálně vyřizují humanitární dávku v naprosté většině případů elektronicky. Přes webovou aplikaci bylo za minulý měsíc podáno 97 % všech žádostí, z nichž bylo automaticky zpracováno 93 % žádostí. "Tato cesta je tedy ve výsledku pro všechny nejjednodušší a nejrychlejší. Ostatně i příspěvek pro solidární domácnost byl od počátku administrován výhradně elektronicky," dodal ministr.