Válek zřizuje pracovní skupinu, která bude řešit výpadky léků

Distributoři začali rozvážet nové dodávky dětského sirupu Nurofen do lékáren. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Apeloval, aby ho lidé nenakupovali do zásoby. Manažer výrobce Reckitt Benckiser Bernard Wyszynski v prohlášení pro média uvedl, že firma dodala 300.000 balení, původně mělo do Vánoc přijít jen 100.000 dávek. K dispozici je i slabší varianta léku pro děti od tří měsíců.