Soudy obdržely stížnosti na krajské volby, na Vysočině chyběl jeden hlas

Počet podaných stížností nemusí být konečný, protože pokud podnět přijde na soud jen pár minut před termínem, bude zaevidován v pondělí. "Pokud přijde (stížnost) za minutu čtyři, nebude zpracovaná a bude to doplněno v pondělí," řekla ČTK mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová. Soudy mají na rozhodnutí 20 dnů.

Pět stížností na krajské volby eviduje Krajský soud v Ostravě, řekla ČTK jeho mluvčí Klára Krystynová. S ohledem na to, že organizačně pod soud spadá i Vsetínsko, může být mezi nimi i stížnost ze Zlínského kraje.

Krajský soud v Plzni přijal tři stížnosti, dvě se týkají voleb v Plzeňském kraji a jedna v Karlovarském, řekla ČTK pracovnice soudu.

Ve Středočeském kraji byly podány dvě stížnosti na krajské volby. První podal neúspěšný kandidát, který zpochybnil správnost sečtení preferenčních hlasů. Druhému stěžovateli vadilo, že se hlasovalo v době pandemie covidu-19, řekla ČTK mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

Brněnskému krajskému soudu adresovalo stížnost na neplatnost voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina uskupení Pro Top Vysočinu, které tvoří vedle TOP 09 Klub angažovaných nestraníků a Koruna Česká. K překročení pětiprocentní hranice a zisku dvou mandátů v zastupitelstvu koalici chyběl hlas. "Jediný chybějící hlas nemá ve volební historii obdoby. Při podrobném seznámení se s dílčími výsledky voleb dochází k nalezení mnoha nesrovnalostí, které při takto těsném výsledku považujeme za nutné objasnit," uvedl v tiskové zprávě předseda krajské TOP 09 Jiří Blažek.

Krajský soud v Brně evidoval do dnešního poledne podle mluvčí soudu Kláry Belkovové také jednu stížnost na zneplatnění voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Přišla od voliče z jednoho volebních okresku Brno-město. Volební komise stěžovatele před volbou vyzvala k sundání roušky, aby mohla zkontrolovat jeho totožnost, on to však neučinil z obavy před pokutou. Ve vnitřních prostorech je a i tehdy bylo nařízeno kvůli pandemii nového typu koronaviru roušky nosit. K volební urně tak dotyčný nebyl připuštěný, podle navrhovatele šlo o popření jeho volebního práva.

Soud v Brně eviduje podle mluvčí i dva návrhy na zneplatnění voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. První přišel z volebního okrsku Postoupky - Kroměříž, stěžovatel namítá, že mu nebyl vystavený voličský průkaz v době, když byl v pracovní neschopnosti, bylo tak podle něj porušeno volební právo. Druhá stížnost přišla ze vsetínské části Horní Jasenka, podle stěžovatele byly ve volební místnosti chybně označeny volební urny.

Po jedné stížnosti dostaly i krajské soudy v Ústí nad Labem, v Hradci Králové a Liberci. V Ústí nad Labem jeden občan napadl platnost voleb do zastupitelstva v Ústeckém kraji. V regionu policie vyšetřuje v souvislosti s volbami podnět na možné kupčení s hlasy v Bílině na Teplicku. Autor stížnosti, kterou dostal královéhradecký soud, poukazoval na to, že ve volební komisi v jednom okrsku v Moravské Třebové v Pardubickém kraji byla nadměrně zastoupena KDU-ČSL. Stěžovatelka v podnětu adresovaném libereckému soudu uvedla, že nebyly dodržené podmínky pro čestnou a poctivou kampaň vedenou před volbami. Stížnost je namířena proti vítěznému hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Naproti tomu například v Olomouckém kraji žádná stížnost nedorazila. "Lhůta končí dnes v 16:00, nicméně s přihlédnutím ke zkušenostem z minulých krajských voleb je poměrně malá pravděpodobnost, že by u nás byl nějaký návrh podán," řek ČTK soudce Michal Jelínek pověřený řízením pobočky krajského soudu v Olomouci.