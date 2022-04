Statistický úřad zveřejnil podrobná data z loňského sčítání. Jak dopadlo ve vaší obci?

V databázi lze najít data o vzdělání, věku, rodinném stavu, národnosti či domovním fondu. Další údaje budou přibývat v nadcházejících měsících, sdělil v dnešní tiskové zprávě mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Z výsledků podle něj mimo jiné vyplývá, že nejmladší obyvatele z okresů má Praha-východ a Praha-západ, nejvyšší podíl lidí se slezskou národností žije v okrese Opava a nejnižší podíl věřících má Mostecko.

Sčítání lidu, domů a bytů se konalo loni od 27. března do 11. května. Základní data zveřejnil Český statistický úřad letos v lednu, jsou na webu www.scitani.cz. Nyní jsou zájemcům k dispozici podrobnější údaje až do úrovně obcí, a to ve Veřejné databázi ČSÚ.

ČSÚ při sčítání například zjistil, že okresy s vůbec nejmladším obyvatelstvem jsou Praha-východ a Praha-západ. Pouze v těchto dvou regionech obklopujících metropoli nepřesáhl průměrný věk 40 let. Naopak pomyslně nejstarším okresem je Jeseník s průměrným věkem 44,8 roku.

Nejvíce cizinců žije v Praze, kteří tvořili 13,6 procenta obyvatel hlavního města. S velkým odstupem pak následují okresy Plzeň-město s 8,6 procenta a Mladá Boleslav (8,4 procenta). V Mladé Boleslavi byl navíc podle statistiků ze všech okresů největší podíl cizinců ze zemí EU, konkrétně 4,3 procenta. Nejnižší podíl občanů jiných států má Opavsko s necelým procentem, následují okresy Bruntál a Šumperk, v nichž cizinci tvoří shodně 1,1 procenta obyvatel.

Sčítání také ukázalo, že u lidí ve věku 15 a více let nejvíce svobodných žije v okresech Brno-město (37,2 procenta) a Most (35,8 procenta), naopak nejméně jich je v okresech Pelhřimov a Uherské Hradiště, shodně přes 28 procent. Nejvíce osob v manželství je ve Žďáru nad Sázavou a okrese Brno-venkov, v obou zhruba 52 procent. Nejméně vdaných a ženatých je na Mostecku, necelých 38 procent.

Z patnáctiletých a starších obyvatel má vysokoškolské vzdělání více než třetina obyvatel Prahy a okresu Brno-město. Žádný z ostatních okresů v tomto ohledu hranici jedné třetiny nepřekonal. Nejméně vysokoškoláků, přes osm procent, mají okresy Sokolov a Tachov. Lidé bez maturity se sečetli nejčastěji v okresech Česká Lípa, a to přes 40 procent, nejméně v Praze (18,1 procenta) a v Brně-městě (21 procent).

Hodonín se umístil nejvýše mezi okresy s největším podílem moravské národnosti, konkrétně se k ní hlásilo 37,7 procenta obyvatel. Opavsko zase má nejvyšší podíl osob se slezskou národností (9,6 procenta), s výrazným odstupem následuje Karviná s 3,3 procenta Slezanů.

Nejvíce osob se k víře přihlásilo v Uherském Hradišti, a to 64 procent, se zhruba 57 procenty následují Žďár nad Sázavou a Hodonín. Odpověď, že dotyčný není věřící, byla nejčastější v okresech Most a Rakovník, v obou regionech to uvedlo zhruba 86 procent respondentů.

Český statistický úřad ve druhém a třetím čtvrtletí zveřejní informace o bytech a další charakteristiky obyvatelstva, ve čtvrtém čtvrtletí pak údaje o domácnostech či dojížďce do zaměstnání.