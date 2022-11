Vláda odmítla Babišův návrh jednokolových voleb do Senátu

Babišova volební novela předpokládá, že senátorem by se stal kandidát, který by získal většinu odevzdaných platných hlasů, tedy který by byl takzvaně první na pásce. V případě rovnosti hlasů by rozhodoval los. Šéf ANO poukazuje i na to, že volby s jedním kolem by byly levnější než nynější dvoukolové, podle jeho odhadu o 80 milionů až 120 milionů korun.

"Samotná jednokolová většinová volba není způsobilá zajistit vyšší míru legitimity zvolených senátorů, neboť v prvním kole se počet hlasů rozmělní mezi více kandidátů, takže i při vyšší volební účasti může vítězný kandidát získat poměrně malé procento z celkového počtu hlasů," uvedl kabinet ve stanovisku, které dostanou zákonodárci. K vyšší účasti v senátních volbách by podle vlády spíš přispělo zavedení možnosti korespondenčního hlasování, otevření volebních místností pouze v jeden den, zasílání volebních lístků do poštovních schránek i před druhým kolem nebo nahrazení několika volebních lístků jedním.

V letošních senátních volbách získalo ANO tři senátory, byť první kolo vyhrálo a mělo finalisty v 17 ze 27 obvodů. Už v prvním kole získal mandát kandidát ANO Ladislav Václavec. Babiš volby komentoval tak, že výsledky druhého kola jsou pro hnutí zklamáním, ve zdůvodnění novely se k nim nevrací.

V minulosti pokusy o zavedení jednokolových voleb do horní komory neuspěly. Před více než třemi lety prosazovali takový návrh, částečně inspirovaný australským modelem, komunističtí poslanci potom, co KSČM z horní komory vypadla. Tehdejší předseda této strany Vojtěch Filip uváděl, že v nynějším dvoukolovém systému doplácejí komunističtí kandidáti na to, že se proti nim spojí voliči ostatních stran.

Obdobný návrh prosazovala o rok dříve skupina senátorů v čele s Jiřím Dienstbierem (ČSSD). Podle předlohy 14 senátorů z ČSSD, KDU-ČSL, STAN, ODS, Zelených i ANO měli lidé na jednom lístku stanovovat pořadí kandidátů a hlasy pro neúspěšné adepty se měly připočítávat úspěšnějším uchazečům. Horní komora ale novelu zamítla hlasy ODS, KDU-ČSL, ANO a části STAN i SEN 21. Do legislativního procesu se tedy nedostala.

V nynějším systému má každý kandidát vlastní hlasovací lístek. V prvním volebním kole je zvolen ten, který dostane nadpoloviční většinu hlasů. Pokud takový uchazeč není, což je obvyklé, voliči vybírají ve druhém kole ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole voleb získali nejvyšší počet hlasů.