Vláda podpořila korespondenční volby v zahraničí, poprvé mohou být už za rok

Opoziční hnutí ANO a SPD jsou proti novele, upozorňují na možné ohrožení demokracie a tvrdí, že to koliduje s ústavním pravidlem, že volby mají být tajné.

"Vážíme si toho, že se lidé zapojují do politického dění. A to, že jsou v době voleb v zahraničí, by pro nikoho nemělo být nesmyslně komplikovanou překážkou. Korespondenční volba tuhle překážku odstraní a umožní těmto lidem, kteří si o to dopředu požádají, aby jednoduše poštou odvolili ve volbách do Poslanecké sněmovny, ve volbě prezidenta republiky a ve volbách do Evropského parlamentu," řekl Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a jeden z předkladatelů návrhu. Podle něj by mohli lidé své volební lístky posílat poštou ve speciálních obálkách na české zastupitelské úřady.

V současné době mají Češi v zahraničí možnost volit na velvyslanectvích. Zastánci korespondenční volby argumentují, že je časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od svých sídel. Tento systém by mohl přinést výhody a usnadnit volbu až 600 000 Čechům, kteří trvale žijí v zahraničí nebo tam pracovně/studijně pobývají.

"Dnes a denně řešíme celou řadu věcí na dálku - vzájemnou komunikaci, nakupování, pracovní schůzky, jednání s úřady - to nám ulehčuje život a máme díky tomu víc času na to, co je pro nás důležité. A mezi to opravdu důležité patří i to, aby se co nejvíc lidí aktivně podílelo na směřování naší země. Dává proto jenom smysl jim tuto snahu co nejvíc usnadnit. To, že si studenti, pracující nebo krajané v zahraničí budou moct dopředu požádat o možnost volit korespondenčně, jim ušetří spoustu času, peněz i naježděných či nalítaných kilometrů k volebním urnám," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Prostě si jen osobně nebo on-line alespoň 40 dní předem požádají o identifikační lístek s osobními údaji a o dvě obálky. Svůj volební lístek nejprve vloží do obálky, která je menší. Tuto menší obálku s volebním lístkem pak spolu s identifikačním lístkem pošlou ve větší obálce na zastupitelský úřad. Tak bude zajištěna tajná a naprosto bezpečná volba všem občanům Česka žijícím v zahraničí. Jde tak o zcela logický a dlouho očekávaný krok k modernější a férovější společnosti," doplnil Bartoš.

Kritici v opozici však varují před možným ohrožením demokracie a tvrdí, že návrh může narušit ústavní pravidlo o tajnosti voleb. Opoziční hnutí ANO a SPD označují tuto iniciativu za součást opatření, která mají trvale udržet současnou vládu u moci. Očekává se, že v Poslanecké sněmovně dojde k silné obstrukci opozice vůči tomuto návrhu, a SPD ji řadí k opatřením, která hodlá důsledně brzdit.