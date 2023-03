Vládní letku by v budoucnosti mohly posílit dva nové tryskáče

Ústavní činitele by podle informací LN mohla v budoucnu přepravovat dvojice nových tryskáčů. Česko o to požádalo Spojené státy ve speciálním programu vojenské spolupráce zvaného Foreign Military Sale (FMS), píše deník.

"Jsme v rané fázi jednání s českým ministerstvem obrany o business jetech. Je ale příliš brzy na to, abychom diskutovali o konkrétních letadlech, systémech nebo cenách, protože v současné době spolupracujeme s našimi českými partnery na stanovení jejich požadavků a potenciálním řešení z USA," sdělil listu tiskový mluvčí americké ambasády v Praze Griffin Rozell.

Ministerstvo obrany nechtělo jednání s Američany komentovat, mluvčí resortu ale potvrdila, že chce obrana pořídit menší stroje. "241. letka z 24. základny dopravního letectva bude rozšířena o letouny kategorie ´business jet´," sdělila Cigánková. Dodala, že v současné době armáda zpracovává a připomínkuje specifikace, následně ministerstvo obrany vypíše veřejnou zakázku na nákup takových letounů, které budou nejvíce splňovat požadavky na přepravu ústavních činitelů.

V současné době politici používají k cestám do vzdálenějších destinací převážně dva Airbusy A-319CJ, každý z nich převeze stovku osob. Do letky spadají ještě vojenské transportní letouny CASA C-295M, avšak vzhledem k nižšímu doletu a především vyšší hlučnosti uvnitř kabiny nejsou vhodné pro cesty do vzdálenějších míst. Náhradu armáda hledá za dvojici letounů Jakovlev Jak-40 pro 26 pasažérů a Bombardier CL-601 (Challenger) pro 17 lidí, které byly vyřazeny.