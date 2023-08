Vrchním státním zástupcem v Olomouci má být ředitel GIBS Radim Dragoun

Vláda počtvrté navrhuje jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky do hodnosti generála. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Návrhu v předchozích případech nevyhověl prezident Miloš Zeman, který kontrarozvědku kritizoval. O návrhu chce Babiš znovu se Zemanem jednat. Povýšit by mohl i ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba, generály se podle vlády mají také stát tři plukovníci generálního štábu či šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radim Dragoun.