Z chovu na Tachovsku napadeného ptačí chřipkou je odklizena čtvrtina slepic

Ve třech halách společnosti Česká drůbež bylo v Brodu asi 750.000 nosnic, což představuje přibližně 1100 až 1200 tun drůbeže, řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace potrvá pravděpodobně nejméně do 21. ledna.

Za sobotu se z hal vyklidilo 142 tun drůbeže, to je zatím nejvíc od středy, kdy vynášení slepic z hal začalo. Celkem od středy z farmy odjely také kamiony s 3,2 milionu vajec, která se likvidují v asanačním podniku v Žichlínku v Pardubickém kraji. Další miliony vajec bude ještě třeba zničit. Zlikvidovalo se také množství podestýlky. Mrtvá drůbež se zatím převáží do kafilerie v Biřkově na Klatovsku, která má ale omezenou kapacitu. Pokud by se denně dařilo vyklidit podobné množství kadáveru jako v sobotu, musela by se zřejmě využít ještě další kafilerie, uvedl Majer.

"Pro dnešek jsme upravili počet týmů. Pracuje 14 týmů po deseti lidech. Zázemí obstarává stále zhruba 45 příslušníků. Dnes se bude vynášet do 20:00," řekl dnes mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Hasičů je na místě kolem stovky. Profesionálům z Plzeňského kraje pomáhají dobrovolní hasiči, středočeští profesionální hasiči a příslušníci záchranného útvaru a kolem 30 pracovníků firmy.

Nákaza se nejdřív prokázala v hale číslo dvě, a to na konci prosince. Původně mělo být utraceno asi 120.000 kusů drůbeže z poloviny této haly. Virus se ale postupně rozšířil i do zbytku chovu. V úterý začalo v první polovině haly číslo dvě hromadné utrácení drůbeže napuštěním oxidu uhličitého přímo do haly. Od středy se z této části vynášela usmrcená drůbež. Od plošného utrácení v hale se později zejména kvůli technickým problémům s úniky plynu ustoupilo a začalo se s vynášením živé drůbeže z druhé části haly a s utrácením v kontejnerech. V jednom kontejneru lze najednou utratit asi sedm tun slepic.

Podle Majera je nyní hala číslo dvě téměř celá vyklizená, pracuje se na dalších halách. Hasiči a pracovníci firmy musejí kromě živých slepic, které se utrácejí v kontejnerech, vynášet také drůbež, kterou v halách zabil virus. "V další hale číslo tři jsou teď poměrně vysoké hromadné úhyny, kadáver se musí stále průběžně vynášet," řekl Majer.