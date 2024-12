Vědci ví, která nemoc by mohla způsobit další pandemii. Začala se neviditelně šířit

Profesor Pablo Murcia, vedoucí výzkumu, zdůraznil důležitost monitorování těchto infekcí, aby mohly být rychle odhaleny. Koně, podobně jako jiná domestikovaná zvířata, žijí v těsné blízkosti lidí, a pokud by se virus mezi koňmi usadil, riziko přenosu na člověka by se zvýšilo.

„Nyní, když víme, že tyto infekce mohou v přírodě probíhat, je klíčové je pečlivě sledovat,“ uvedl pro SkyNews Murcia.

Studie také naznačuje, že koně by mohli sloužit jako „mísící nádoba“ pro vznik nových kmenů chřipky. Již je známo, že koně mohou být infikováni koňskou chřipkou, způsobenou virem H3N8. Pokud by však byli současně infikováni i H5N1, mohlo by dojít k výměně genetického materiálu mezi viry, což by mohlo vést k rychlému vývoji nových a potenciálně nebezpečnějších variant.

Virus H5N1, původně spojený především s ohnisky u drůbeže, se v posledních letech rozšířil po celém světě díky migrujícím ptákům. Čím dál častěji přeskakuje mezi druhy a infikuje savce. Ve Spojených státech byl zaznamenán přenos na skot, přičemž podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) bylo infikováno více než 700 mléčných farem v 15 státech.

Několik desítek farmářů, kteří byli v kontaktu s nakaženými zvířaty, se virem nakazilo, i když zatím všichni měli pouze mírné příznaky.

Vědci se obávají, že virus vyvíjí mutace, které by mu mohly umožnit lépe přežívat v buňkách savců. Kritizují také pomalou reakci amerických úřadů na tuto hrozbu. Dr. Tulio de Oliveira, ředitel Centra pro reakci na epidemie v Jižní Africe, který poprvé odhalil variantu omikron během pandemie COVID-19, sleduje situaci ve Spojených státech s obavami.

„Pokud necháte H5N1 dlouho cirkulovat mezi různými druhy zvířat a v lidech, dáváte mu šanci k dalším mutacím,“ varoval.

Americké úřady zavádějí nové předpisy pro testování syrového mléka, které může obsahovat živý virus. V Británii je podle tamní Agentury pro zdravotní bezpečnost riziko nákazy dobytka ptačí chřipkou velmi nízké, stejně jako riziko pro veřejnost. Přesto byly objednány miliony dávek vakcíny proti virům z rodiny H5 pro případ, že by ptačí chřipka začala přecházet na lidi.

Zatímco svět čelí dopadům pandemie COVID-19, obavy z další potenciální pandemie, kterou by mohl způsobit H5N1, narůstají. Koně, kteří mohou šířit virus bez příznaků, představují další výzvu v boji proti této hrozbě. Globální monitorování a rychlá opatření budou zásadní, aby se minimalizovalo riziko rozšíření této nemoci mezi lidmi.