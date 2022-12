Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení by mohla hrozit až statisícová pokuta

Sankce za nevyžádaná obchodní sdělení bude udělovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Novou dozorovou pravomoc získá novelou Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Bude spočívat v dozoru nad povinnostmi vyplývajícími z evropského nařízení, které upravuje on-line zprostředkovatelské služby.

Sněmovní hospodářský výbor doporučil, aby ČTÚ v případě méně závažného porušení vždy upozornil poskytovatele zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače na jeho pochybení a vyzval jej k nápravě do 15 dnů. Pokud by pochybení napraveno nebylo, měl by ČTÚ projednat provinění jako přestupek.

Novela má také zabránit diskriminaci aplikací malých a středních podniků ve prospěch aplikací velkých firem poskytovateli internetových zprostředkovatelských služeb. Řeší také neodůvodněné odstranění podniku z elektronického tržiště nebo jeho špatné umístění ve výsledcích vyhledávání a hodnocení a řazení ve výsledcích vyhledávání. Tato provinění mají být nově také zařazena pod desetimilionovou sankci.