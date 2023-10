Zatmění Měsíce nastane dnes večer, pozorovací podmínky budou ideální

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant v sobotu řekl, že válka proti radikálnímu hnutí Hamás se posunula do nové fáze. Armáda v pátek pronikla do Pásma Gazy, aniž by podle oficiálního prohlášení přišla o jediného muže. Zahraniční média v souvislosti s tím uvedla, že američtí činitelé se domnívají, že izraelská vojska postupně zahajují rozsáhlou pozemní invazi.