Armáda prověřila nemocnici v Letňanech, spouštět se ale nebude

O aktivaci polní nemocnice se v posledních dnech uvažovalo kvůli růstu počtu hospitalizovaných pacientů, kterých je aktuálně více než 7100. Podle Dvořákové ale rozhodnutí o spuštění nyní nepadlo. Podobně se na ranní tiskové konferenci po jednání vlády vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Novinářům řekl, že se prozatím nepočítá s využitím pohotovostních nemocnic v Praze a v Brně, a to ani pro pacienty, ani pro očkování.

Armáda dnes ale vyzkoušela, zda je nemocnice v Letňanech plně funkční. "Zaktivovali jsme první směnu vojáků, která by byla nasazená," řekla Dvořáková. Nasazení vojáci byli očkování proti koronaviru a následně vyzkoušeli, zda jsou armádní přístroje a zařízení umístěné v Letňanech plně funkční. Žádné závady cvičení neodhalilo. "Vše funguje, všichni vojáci včas dorazili a personál byl připraven," řekl mluvčí. Po skončení cvičení vojáci opět letňanskou nemocnici opustili.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila na konci října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Umístěna byla v halách letňanského výstaviště, využita zatím nebyla. Postarat se může o 500 pacientů. Podle dřívějších informací by byla využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení.

Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Spuštěna by byla v okamžiku, kdy dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Na místě by byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace stáhne z jiných nemocnic. Ty by se tak musely vypořádat s poklesem počtu personálu.