Blatný: Hromadné očkování proti covidu by mohlo být v nemocnicích

Nepředpokládá, že by si lidé mohli vybírat, kterou z vakcín se chtějí nechat očkovat. Jako první by očkování měli dostat pacienti s určitými nemocemi, senioři a zdravotníci z krizového provozu.

Ministr zmínil dvě vakcíny. Jedna z nich se dá distribuovat za běžných podmínek, druhá potřebuje speciální chladové podmínky. Ty zajistí dodavatel. Látka by se měla využít při hromadném očkování, a to třeba skupin zdravotníků. Mohly by ho mít na starost nemocnice, které spadají pod ministerstvo zdravotnictví, popsal Blatný. Druhou látkou by očkovali praktici. Podle ministra se na to už začínají připravovat.

"Zjednodušující je to, že v prvních měsících nepřijdou miliony dávek, ale desítky, možná stovky tisíc," uvedl Blatný. Podle něj manuál určí, kdo první látku dostane. Měli by to být pacienti s určitými onemocněními, u kterých hrozí horší průběh covidu, ale i starší lidé a zdravotníci. "Úplně nejdřív jsou to závažně nemocní, zejména staří lidé. A zdravotníci, kteří zajišťují krizovou péči," řekl Blatný. Následovat by měli ostatní zdravotníci, praktici. Ministr zmínil pak také učitele.

Podle Blatného je podstatné, aby očkovací látky byly srovnatelné. Lidem by tak mělo být lhostejné, jakou vakcínu dostanou, míní ministr. "Nepředpokládám, že bude možno, aby si každý vybral, kterou vakcínu chce. Neumím si představit, na základě čeho by si vybíral. U lékaře si také nemůžete vybrat lék. Dostanete ten, který je potřeba, který je adekvátní," dodal Blatný.

Česko bude do konce roku ve třetím stupni opatření

Je nepravděpodobné, že by se Česko do konce roku dostalo do nižšího než třetího stupně protiepidemických opatření. Po dnešním mimořádném jednání vlády to řekl ministr Blatný.

"Je extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stadia, které bude nižší než číslo tři," uvedl Blatný. Predikce, které má ministerstvo zdravotnictví, neumí odhadnout, jaký vliv budou mít na vývoj epidemie rozvolnění, která nastanou ve čtvrtek. "Rozvolnění samo o sobě pravděpodobně zastaví další pokles, může dojít i k určitým vlnkám i lehce nahoru," řekl ministr. Podle Blatného bude na konci roku čas na to, aby se vyhodnotil současný protiepidemický systém PES a zda je potřeba v něm udělat nějaké změny.

Blatný také řekl, že nastavit pravidla pro školy nějakou dobu trvá, proto do mírnějšího stupně opatření nepřejdou už ve čtvrtek. Třetí stupeň totiž znamená, že by byla pro žáky a studenty na druhém stupni základních škol, středních školách a vyšších odborných školách zavedena střídavá prezenční výuka po týdnech.