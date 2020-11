Boj o život: Stav pacientů s covidem se může zhoršit nečekaně rychle, říká dobrovolnice

Pětatřicetiletá Slámová se jako dobrovolník do práce v nemocnici zapojila minulý týden. Původně chtěla vypomoct krajské hygienické stanici s trasováním v call-centru, tam to ale nevyšlo. Rozeslala tedy nabídku do nemocnic, ozvala se ta vyškovská.

"Nebyla jsem na žádném kurzu, spadla jsem do toho po hlavě. Zaškolila mne sanitářka, první den jsem začala hned pracovat, nebyl ani moc čas nad tím přemýšlet," uvedla Slámová. Dva dny v týdnu pomáhá s obsluhou pacientů na třetím covidovém infekčním oddělení. Spolu s ní jsou na dvanáctihodinové směně další tři dobrovolníci. Slámová pracuje v běžném životě na půl úvazku jako mluvčí radnice Slavkova u Brna a na půl jako asistentka senátora, spolu s ní na směnu jako dobrovolníci docházejí dvě učitelky a realitní makléř, někdy také záchranář z Prostějova.

"Směna začíná v 6:00, kdy se musíme převléct do ochranného obleku, to trvá až půl hodiny. Staráme se celkem o 23 lidí s covidem. Jdeme pokoj od pokoje, kterých je osm, začínáme s hygienou, polohujeme, pomáháme lidem do sprchy, vyčistit zuby, převlékáme postele. Chystáme, roznášíme snídaně, mezitím přichází vizita. Kolečko končí někdy před 11:00," uvedla Slámová. Poté je chvíle na menší oddech, do takzvaných skafandrů se znovu oblékají kolem poledne, kdy je čas na oběd pacientů. Práce trvá další dvě až tři hodiny, poté poobědvají dobrovolníci. Potřetí se do ochranných obleků v takzvaném filtru, což je speciální místnost před infekčním oddělením, obléká kolem 16:00. Tehdy se začínají chystat večeře. Směna končí v 18:00.

"Covid zrychluje nemoci, to se vědělo, a tady je to poznat. Velmi mne ale překvapilo, jak se to někdy dokáže překlopit. Měli jsme tam dva tři lidi, o kterých jsem si myslela, že už je pustí domů, oni sami už čekali, že budou negativní a že půjdou domů. A do dalšího dne se jejich stav prudce zhoršil. Šlo to opravdu hodně rychle. To je psychicky hodně náročné," uvedla Slámová.

Pomáhat chce, dokud to bude nemocnice potřebovat. Dobrovolnickou smlouvu má do konce nouzového stavu.

Ředitel nemocnice Zdeněk Horák ČTK řekl, že v zařízení působí aktuálně 52 dobrovolníků. "Někteří pracují ve všední dny, jiní jen o víkendech. Jsou mezi nimi studenti zdravotních škol, realitní makléři, asistentky, technici a další profese. Působí na všech odděleních nemocnice, kde vykonávají převážně pomocné práce, a jsou takzvaně k ruce nelékařským zdravotnickým pracovníkům," uvedl ředitel.

Nemocnice pro covid pacienty předělala čtyři stanice akutní péče na infekční, s kapacitou 80 lůžek standardní péče a 14 lůžek intenzivní péče. Lůžek prvního typu je obsazeno 74, druhého 13, z toho je osm pacientů na umělé plicní ventilaci.

"Pomoci dobrovolníků si opravdu vážíme. Pomáhají nám v této době překlenout nedostatek zdravotnického personálu, za což jim patří velké poděkování," uvedl ředitel.