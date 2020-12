Brněnské nemocnice pokračují v očkování zaměstnanců, s pacienty se začne v úterý

Do kraje dorazilo o víkendu skoro 5000 vakcín. Z nich 3000 dostala Fakultní nemocnice Brno a 2000 svatoanenská nemocnice, část z dodávky putovala do jiných zařízení. "Nemocnice Milosrdných bratří od nás dnes dostane 450 vakcín. Očkovat se bude část zdravotníků a pacientů v LDN. Pak dáváme 250 vakcín Úrazové nemocnici a 300 vakcín do domovů pro seniory v Brně," řekla Plachá.

Podle ní je dnes v plánu očkování asi 500 zaměstnanců fakultní nemocnice. "Zaměstnanci se očkují na klinikách vzájemně. Dnes ještě pacienty neočkujeme, ale plánujeme to v úterý. Hledáme vhodné pacienty s ohledem na zdravotní stav," poznamenala Plachá.

Dvě sestřičky, které dnes dostaly vakcínu. Proč? Aby šly příkladem a protože pracují na exponovaných odděleních. A jak se cítí? Prý mnohem lépe než třeba po injekci na tetanus. V příštích 4 dnech ve @FNBrno naočkují 1800 zaměstnanců, přihlásili se dobrovolně #ockovaniproticovidu pic.twitter.com/k2UWtchgS6 — Veronika Gecová (@Gecova_CT) December 27, 2020

Svatoanenská nemocnice očkuje na pracovištích. "Budeme se snažit do konce roku podat všechny vakcíny, které jsme dostali. Část jsme ale dali Masarykovu onkologickému ústavu, Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie a část půjde do domovů seniorů," uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Dodala, že další vakcína by měla dorazit první lednový týden.

Původně mělo do republiky dorazit v úterý 10.000 dalších vakcín, z nichž polovina měla zůstat v Praze a polovina putovat do Brna. Podle Plaché ale nejspíš dodávka dorazí už dnes a vyhrazená polovina pro Brno zamíří z jihomoravské metropole do Ostravy, kde také projevili zájem o očkování. "Další vakcínu bychom měli dostat ve čtvrtek 7. ledna, to už by nám mělo chodit týdně do kraje 10.000 vakcín," řekla Plachá.