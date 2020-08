Češi budou mít přednost, až bude vakcína proti covidu k dispozici.

„V našem oboru všichni ukončili první fázi testování, kterým se prokázala bezpečnost,“ řekl v úvodu rozhovoru Stanley Erck pro Radiožurnál. Všechny farmaceutické společnosti se snaží zavést druhou nebo třetí fázi, které jsou podle jeho slov zásadní, a to z toho důvodu, že na početnější populaci se teprve ukáže, že je vakcína skutečně bezpečná a účinná. Právě Česká republika by měla hrát důležitou roli v další fázi vývoje.

Vývoj nové vakcíny se skládá ze tří kroků a všechny jsou klíčové. „Pravděpodobně nejsložitější je vytvořit bílkovinu, která se nachází na povrchu viru. Je to hlavní složka nové vakcíny,“ řekl generální ředitel. To je hlavní úkol České republiky. Důvod je podle Erckeho ten, že výrobní závod, který se v Čechách nachází je jeden z mála na celém světě, kde lze vyrábět velké množství koronavirové bílkoviny. Další složka, která podporuje tvorbu imunitního systému se bude vyrábět ve Švédsku.

Farmaceutická společnost má v plánu testovat zmíněnou koronavirovou bílkovinu v září. Zúčastnit by se mělo zhruba 300 dobrovolníků z České republiky a věková hranice by se měla pohybovat do 18 let. „Už se prokázalo, že vakcína funguje u populace mezi 18 až 59 lety, dokonce i u populace mezi 59 až 80 lety, proto chceme v České republice testovat dospívající,“ uvedl generální ředitel Novavaxu.

Třetí fáze testování se uskuteční v průběhu října. „Pak musíme nějakou dobu čekat, takže to, jestli vakcína funguje, se dozvíme v listopadu nebo v prosinci,“ poznamenal Erck. Česká republika bude mít podle slov ředitele přednost při jednání o rezervaci vakcíny, a to díky značnému úsilí, které tomu naše republika věnuje. „Zaprvé nám zde pomohli uvést výrobní zařízení do stavu, kdy efektivně funguje. A zadruhé přispěli k vědecké práci a pomohli nám provést klinickou studii,“ dodal ředitel. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že by chtěl podepsat smlouvu s Novavaxem. „Byla by to předběžná kupní smlouva, která by stanovila, kolik vakcín bude k dispozici a kdy. Co nejdříve bychom nabídli konkrétní množství vakcíny v určitém období v roce 2021,“ vysvětlil ředitel.

V České republice na nachází podle Radiožurnálu kolem 40 % lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. V USA se to blíží k polovině celé populace. Podle ředitele je jedním z hlavních důvodů hnutí proti očkování, kteří věří naprosto mylným informacím. Podle slov ředitele je na veřejných autoritách a vědcích, aby přesvědčili populaci, že se není čeho bát. Druhá skupina lidí se obává, že vakcína se vyvíjí příliš rychle, a proto nemůže být bezpečná.

„Snažíme se sestavit velkou databázi o bezpečnostních rizicích vakcíny a budeme v tom pokračovat, dokud je všechny neprozkoumáme,“ vysvětlil ředitel. V případě, že vakcína vyvíjená společností AstraZeneca bude dříve schválena, než vakcína farmaceutické společnosti Novavax není nutně pro farmaceutickou společnost nevýhodné. „Netrápí mě to, potřebujeme vakcínu, která je bezpečná a účinná a jsem přesvědčený, že naše vakcína taková bude,“ míní Stanley Erck.