Česko dostane z Německa deset tisíc dávek protilátkových léků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo darovalo České republice 10.000 dávek protilátkových léků na covid-19 od firmy Regeneron. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru napsal, že v neděli dorazily do ČR a budou co nejdříve převezeny do nemocnic.