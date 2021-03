Česko stále nevyužilo pomoc jiných zemí s pacienty

Zhruba 20 lůžek pro pacienty na intenzivní péči by od 6. března poskytlo také Švýcarsko, pomoc nabídly i další státy.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ve středu řekl, že Česká republika má dojednaných 19 míst pro české pacienty s covidem-19 v Německu. Švýcarsko podle něj nabízí dvacítku míst včetně přepravy vlastním letadlem. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) jeho úřad učinil kroky, aby bylo možné využít také polskou pomoc. Hamáček v této souvislosti hovořil o kvótě 200 lůžek. Blatný po středečním jednání vlády poznamenal, že případně se využije evropský systém včasného varování.

Petříček v úterý Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že ČR má nabídky na nižší stovky míst, a to od většiny okolních států, Slovinska a Švýcarska. S Německem jsou podle něj jednání intenzivní a první převozy pacientů do této země "na spadnutí". Ve středu na twitteru Petříček uvedl, že Polsko nabídlo pomoc s péčí o pacienty s těžkým průběhem koronaviru a ministerstvo zahraničí už učinilo kroky, aby ji bylo možné co nejdříve využít.

Epidemie nového typu koronaviru a jeho britská mutace přivedla české nemocnice na hranu jejich kapacit. Ve vážném stavu bylo ve čtvrtek v Česku hospitalizováno 1735 lidí. Pacientů s koronavirem je v nemocnicích 8153.

"Zátěž intenzivní péče zatím narůstá. Denně je nově diagnostikovaných více než 2000 seniorních zranitelných pacientů. Z toho plyne jasná informace o tom, že v průběhu dalších zhruba deseti dní bude do nemocnic proudit 600 až 700 příjmů denně," řekl Blatný. Všemi kraji se podle něj postupně šíří nakažlivější forma viru, takzvaná britská mutace. V Česku převzala dominanci, uvedl ministr.