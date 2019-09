Hrozí kolaps zdravotní péče? ČSSD žádá mimořádné koaliční jednání

Odbory a zástupci nemocnic, pacientů a dalších organizací nesouhlasí s rozdělením peněz do zdravotnictví pro příští rok. Peníze se podle organizací sdružených v tzv. krizový štáb českého zdravotnictví mají vzít z rezerv pojišťoven. Pojišťovny pro příští rok navrhly meziroční navýšení 25 miliard korun, odbory chtějí 45 miliard. Podle odhadů bude příští rok pro zdravotní péči 346 miliard korun.

ČSSD v tiskové zprávě uvedla, že zdravotnictví je katastrofálně podfinancované. "Zdravotní pojišťovny mají ve svých rezervách dost peněz. Odborná veřejnost i odbory bijí na poplach, ale ministr zdravotnictví tyto finanční prostředky odmítá uvolnit," uvedl.

Ministr zdravotnictví říká, že je zdravotnictví v pořádku. My říkáme že NE❗️Zdravotnictví je v krizi a my to chceme probrat na jednání koaliční rady.

Zdraví všech našich obyvatel je pro nás na prvním místě! https://t.co/QNiPhnBdbB