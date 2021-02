Do babyboxu v Kolíně někdo odložil novorozeného chlapce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v Kolíně někdo v pondělí hodinu před půlnocí odložil novorozeného chlapce, je v pořádku. Chlapec je prvním letošním odloženým dítětem do babyboxu. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2005 odloženo již 215 dětí, v loňském roce 15. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.