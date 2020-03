Do krajů dorazily další ochranné pomůcky proti koronaviru

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Do krajů v noci na dnešek dorazily od státu další zdravotnické ochranné pomůcky proti nákaze nemocí COVID-19. Z centrálních skladů je hasiči budou v nadcházejících dnech rozvážet do obcí. Někde je obce již obdržely a budou je nyní distribuovat mezi lékaře, zubaře, lékárníky či domovy pro seniory. Někteří hejtmani si ale stěžují, že pomůcek je stále málo. Vyplývá to ze zjištění krajských zpravodajů ČTK.