Do pelhřimovského babyboxu někdo odložil novorozeného chlapce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do babyboxu v Pelhřimově dnes někdo odložil norovozeného chlapce. Zabalený byl do deky a vložený do cestovní kabely. Je vitální, ale trochu podchlazený, zdravotníci ho dali do inkubátoru, sdělil dnes ČTK zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Jde o letošní osmé dítě v Česku vložené do babyboxu.