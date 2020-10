Do Prahy míří vojenský konvoj, veze polní nemocnici pro pacienty s covidem

Nemocnice v Letňanech má v případě nouze sloužit pacientům s méně závazným průběhem nemoci covid-19. Připravena má být do neděle.

"Přepravované kontejnery jsou buď organickou součástí polní nemocnice a tvoří je operační sály, jednotky intenzivní péče, lékárny, laboratoře, rentgenové vybavení. Ve zbývajících kontejnerech je zdravotnický materiál, který bude využíván při fungování nemocnice," uvedla mluvčí. Už o víkendu dorazila na místo část hradeckého vojenského týmu a začala akci připravovat.

Náš hlavní konvoj vyráží směr Praha! pic.twitter.com/QeZm5lrItL — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 19, 2020

Kolona do Prahy jede po dálnici D11 a doprovázet ji bude Vojenská policie.

V dalších dnech ještě budou z Hradce Králové do Prahy mířit menší kolony s materiálem. Celkem by mělo být ze skladů 6. a 7. polní nemocnice v Hradci Králové do Prahy přepraveno 339 tun materiálu, a to 80 kusy techniky a ve 49 kontejnerech. Další materiál se bude do Letňan navážet až do pátku a půjde o vybavení ze Správy státních hmotných rezerv.

Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit navýšené kapacity kamenných nemocnic.

Polní nemocnice byla v minulosti v letech 2007 až 2008 nasazena v Afghánistánu. Některé části jsou trvale využívány při zahraničních operacích. Vojáci také s polními nemocnicemi pravidelně cvičí a udržují je v dobrém stavu. Část polní nemocnice byla nasazena v roce 2017 v Mosulu v Iráku, další část je dosud v Kábulu.