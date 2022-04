Do statistik případů HIV přibudou i léčení lidé z Ukrajiny

— Autor: ČTK

Miroslav Hlavatý, ředitel organizace Red Ribbon, která pomáhá lidem s AIDS, míní, že do statistik případů HIV v ČR za březen přibudou lidé prchající z Ukrajiny. Budou to ale podle něj pacienti, kteří už o své diagnóze vědí a zřejmě jsou i léčení. Hlavatý to uvedl v dnešní tiskové zprávě. Statistiky za březen by měl Státní zdravotní ústav (SZÚ) zveřejnit na konci dubna.