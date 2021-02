Domažlická nemocnice vyhradí většinu lůžek pro koronavirové pacienty

Pacienty bez infekční nákazy budou z Domažlic přebírat nemocnice v Klatovech a Stodu i Fakultní nemocnice v Plzni. NPK tak navýší počet lůžek pro pacienty s koronavirem o několik desítek, řekl dnes ČTK mluvčí NPK Jiří Kokoška. Skupina se tak připravuje na další nárůst pacientů s onemocněním covid-19.

"Pacienti nemusí změnu režimu vůbec řešit. Každá z nemocnic poskytne všem veškerou ambulantní i hospitalizační péči a případný transport zajistí vlastními vozy, řekl mluvčí.

"V současném režimu nemocnic, kdy každá poskytuje veškerý rozsah covidové i necovidové péče, jsme už teď na hraně kapacit. Zřízení specializované nemocnice s covidovou péčí nám umožní navýšit počet covidových lůžek minimálně o dalších 40, ale v krajní situaci až o 90. Můžeme tím zachránit kraj od podobného scénáře, který nastal v Karlovarském kraji," řekl šéf krajských nemocnic Marek Kýhos.

Domažlická nemocnice má podle něj s covidovou péčí velké zkušenosti z jarní i podzimní vlny pandemie. "Disponuje skvělým zázemím pro intenzivní péči včetně lůžek ARO a má pro transporty do Stoda i Klatov vhodnou geografickou polohu," uvedl Kýhos. Pro covidové pacienty má teď vyhrazené tři stanice se 43 lůžky, sedm je monitorovaných na oddělení ARO/JIP; jsou téměř pořád plné. V polovině příštího týdne bude v Domažlicích covidových lůžek přes 80 a v dalších dnech dle potřeby až 100, z nichž 20 bude nabízet intenzivní péči. Pět bude vybaveno umělou plicní ventilací a 15 neinvazivní dechovou podporou. Pokud se bude situace dále zhoršovat, může nemocnice nabídnout až 136 covidových lůžek.

První etapa přeměny začala z pátku na sobotu. "Byl zastaven příjem necovidových chirurgických pacientů k hospitalizaci. Vyšetřujeme je u nás v ambulanci, která bude i nadále fungovat v nepřetržitém režimu. Když postačí ošetření, provedeme ho a pacienta propustíme," řekl ředitel nemocnice Petr Hubáček. Pokud bude nutný zákrok s hospitalizací, zjistí se, zda je pacient covid pozitivní a buď zůstane v Domažlicích, nebo se převeze jinam.

Druhou etapou bude na počátku týdne propouštění nebo převoz necovidových chirurgických pacientů do jiných nemocnic. Uvolní se tím lůžková stanice chirurgie A, kde vznikne 20 covidových lůžek. Obsadí je covid+ pacienti z Domažlicka, Tachovska, Klatov i Stodu. Stejné to bude ve třetí a čtvrté etapě s interními pacienty, čímž přibube od 25. února dalších 20 covidových lůžek na interně B. Další etapy by se týkaly oddělení dětského, gynekologie a v krajním případě i následné péče a porodnice. "Provoz příjmových i specializovaných ambulancí bude v naší nemocnici zachován bez omezení pro všechny pacienty," řekl Hubáček.

Klatovská i Stodská nemocnice ze skupiny NPK bude hospitalizovat covidové pacienty i nadále. Počet lůžek už ale nebudou navyšovat. Covidové stanice budou dle možností uvolňovat pro pacienty bez nákazy.