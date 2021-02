Druhá dávka AstraZeneky by se měla podat za 12 týdnů, účinkuje i proti britské mutaci

Podle platných dokumentů k vakcíně AstraZeneca se má očkovací látka podávat ve dvou dávkách v intervalu čtyři až 12 týdnů. Vakcinologická společnost, které Chlíbek předsedá, vydala doporučení, aby zdravotníci dávali lidem druhou dávku až po 12, případně 13 týdnech. "Poslední studie ukázaly, že jestli se druhá dávka dá až po třech měsících, prudce narůstá její účinnost," řekl Chlíbek.

Zdravotníci zatím naočkovali asi 8800 dávek vakcíny AstraZeneca, což je 1,6 procenta z celkového množství podaných očkovacích látek všech výrobců. V Česku jsou přitom k dispozici desítky tisíc dávek AstraZeneky. Chlíbek připustil, že očkování touto látkou má zpoždění. Podle něj vzniklo především kvůli nepochopení výsledků a dat o vakcíně, někteří lidé pak vakcíně nedůvěřovali.

O účinnosti vakcíny firmy AstraZeneca se dříve objevily pochybnosti. Některé evropské státy ji kvůli malému množství dat nedoporučily pro seniory. Podle Chlíbka ale takové omezení není nutné. Vakcína podle něj poskytuje stoprocentní ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid-19, hospitalizací a úmrtím. Mezi první a druhou dávkou pak vykázala účinnost 78 procent. U očkovaných se podle vakcinologa po podání AstraZeneky tvoří takové hladiny protilátek, jaké mají lidé pro prodělání infekce koronavirem.

Ministerstvo zvažuje, že by vakcínou AstraZeneca očkovalo od března pracovníky ve školství, má to být součástí postupu pro postupný návrat dětí do škol. Zapojit by se od března měli více také praktičtí lékaři, budou moci v rezervačním systému vypisovat termíny na vakcinaci.

AstraZeneca je podle Chlíbka účinná proti britské mutaci koronaviru, v případě jihoafrické či brazilské varianty ale účinnost v takové výši není. Dá se tedy předpokládat, že vakcína se kvůli mutacím bude upravovat. Zabránit šíření mutací do ČR nelze. "To, že tady nebudeme mít jihoafrickou mutaci, je nesmyslné. Musí se tady časem objevit," poznamenal vakcinolog.

Podle dat ministerstva zdravotnictví mělo k nedělnímu večeru v Česku ukončené očkování 207.552 lidí. První dávku dostalo dalších 337.829 lidí. Nejvíce lidí, asi 93 procent, dostalo vakcínu firem Pfizer/BioNTech, s kterou se také v Česku očkuje nejdéle. Kromě toho se používá ještě vakcína firmy Moderna.