Epidemie v ČR dál sílí. Reprodukční číslo roste, hrozí přetížení nemocnic

Výpočet skóre protiepidemického systému PES, podle kterého jsou v zemi nastavena opatření proti šíření epidemie, bude od ledna upraven tak, aby zohledňoval zátěž nemocnic, doplnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Duška trvá riziko, že v následujících sedmi až 14 dnech vzroste počet hospitalizovaných lidí s covidem-19. Nyní je v nemocnicích asi 4700 lidí, přes 700 vyžaduje intenzivní péči. Počty hospitalizovaných už v některých regionech rostou, to platí například pro Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj.

Problém je také vysoký podíl nakažených mezi lidí nad 65 let. V této věkové kategorii bylo za poslední týden zaznamenáno asi 8200 nových případů. Dušek zopakoval, že asi 30 až 40 procent z nich má vysokou pravděpodobnost, že kvůli nemoci skončí v nemocnici.

Na denním nárůstu nových případů se podle Duška podílí také plošné antigenní testování veřejnosti, které začalo 16. prosince. Od té doby se udělalo asi 158.000 testů, z toho zhruba 9400 bylo pozitivních. Mezi pozitivně testovanými bylo asi 5200 lidí, kteří neměli žádné příznaky onemocnění. U antigenního testování dosahuje pozitivita pěti procent, u PCR testů, na které chodí spíše lidé se žádankou od lékaře, je to podle Duška asi 30 procent. Antigenní testování se v posledních dnech podle něj podílí asi na 20 procentech denních nových případů.

Od ledna bude upraven výpočet rizikového skóre, podle kterého se v zemi přijímají opatření proti šíření epidemie. Podle Duška by se nadále hodnota pohybovala mezi nulou a 100, ale skóre by se nemělo měnit skokově jako nyní. Změní se také parametry, ze kterých se hodnota vypočítává. "Pozitivita testů v něm s vysokou pravděpodobností nebude," uvedl Dušek. Naopak se bude zohledňovat počet pacientů v nemocnicích. Důvodem je to, že při plošném testování veřejnosti je možné zachytit bezpříznakové nemocné ještě před tím, než mohou někoho nakazit. Větší počet nových případů se pak nemusí projevit v počtu hospitalizovaných.

Vláda dnes rozhodla o přechodu do nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému od 27. prosince. Pokud by nebyla přijata opatření, mohlo by podle Blatného denně přibýt asi 15.000 nově diagnostikovaných případů.