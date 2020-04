Experti: Přerušení neurorehabilitací u dětí je problém, rodiny mají obavy z covid-19

"Většina pacientů a jejich příbuzných má obavy z koronaviru. Přestalo k nám chodit tak 70 procent klientů," uvedla majitelka a primářka pražské neurorehabilitační kliniky Axon Jarmila Zipserová. Běžně mají zhruba 12 pacientů.

Zipserová zdůraznila, že poradenství na dálku ani domácí cvičení klasický průběh terapie nezastoupí. "Pracujeme v cyklech - čtyři týdny po čtyři hodiny denně. Máme tu děti s různě narušeným centrálním řízením motoriky, tvoříme novou paměťovou stopu. Každý den je učíme jednotlivá cvičení, která se zapisují do mozku. A to musí opakovat," popsala.

Dodala, že ačkoliv jsou rodiče zvyklí s dětmi doma cvičit, nejsou fyzioterapeuty a při dané terapii potřebují pomoc. "Je to hodně 'manuální' medicína a on-line se to prostě úplně vyřešit nedá," řekla s tím, že někteří klienti se proto "pomaličku vrací".

Podobně to vidí Hana Illková, vedoucí rehabilitace v ostravském centru Arcada. "Když děti na nějakou dobu přestanou a pravidelně se neprotahují a neposilují, tak to jde strašně rychle dolů. Vidí to i rodiče, pokud dítě měsíc necvičí," řekla.

Také do Arcady dochází méně lidí. Podle Illkové jich však pokračuje dost. "Běžně k nám chodí minimálně 25 klientů, teď je jich tak deset až 12. Normálně máme hodinová, dvouhodinová a tříhodinová cvičení. Teď se snažíme některá cvičení prodlužovat, aby si ti klienti, kteří přijdou, alespoň dvě hodiny odcvičili," popsala.

Zhruba 30 procent klientů nyní navštěvuje olomoucké rehabilitační zařízení Jitrocel. Podle jeho zástupce Stanislava Birčáka má centrum zkrácenou otvírací dobu, v práci je část zaměstnanců. Proti minulému týdnu už ale v některé dny několik hodin přidali. "Ačkoliv je ještě velká část rodičů s dětmi doma, někteří se začínají pomalinku vracet. Standardně fungujeme od 8:00 do 18:00, k tomu se ale zřejmě v brzké době nedostaneme," dodal Birčák.