Hygienici nabírají posily. Nemusí to stačit, připouští šéfka těch pražských

V krajských hygienických stanicích momentálně pracuje cca 2200 lidí, což bylo v průběhu epidemie koronaviru vyhodnoceno jako nedostatečné, proto jim vláda umožnila přijímat další. Podle ředitelů ale 134 míst pro celkem 14 hygienických stanic nepomůže.

"Nových zaměstnanců budeme přijímat 27. Určitě to úplně stačit nebude, samozřejmě, pokud by ta vlna byla v těch nejhorších předpokladech, tak jak se uvádí,“ sdělila serveru CNN Prima NEWS pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Lidé, kteří by chtěli u hygieny pracovat, musí počítat s časově náročnou prací, jelikož se infikovaní došetřují i o víkendech a svátcích.

Nábor nových hygieniků se možná zjednoduší

Ředitelé krajských hygienických stanic taktéž poukazují na to, že se lékařům pracovat u hygieny moc nechce, a to kvůli výraznému rozdílu mezi nástupním platem ve zdravotnických zařízeních a na hygienické stanici. Jedná se o částku zhruba necelých 23 tisíc korun. Pokud jde o lékaře v nemocnicích, tak ti startují na 33 tisících. Resort zdravotnictví chce tento nepoměr změnit, a to prostřednictvím novely zákona o státní služby, která by počítala i s jednodušším náborem nových zaměstnanců hygienické služby.

"Případná změna asi bude muset být provázána obecně s tím, jak bude fungovat hygiena. Jestli má zůstat v tom dnešním relativně decentralizovaném režimu, nebo zda se má transformovat v nějakou státní hygienickou službu, která by byla řízena přímo s nějakou mírou autonomie,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček. Příslušné legislativní změny zamýšlí vláda předložit v září.