Jak se šíří koronavirus mezi seniory? Denně se jich nakazí více než 1600

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mezi nakaženými covidem-19 je v posledních dnech průměrně přes 1600 seniorů denně. Celkem jich bylo pozitivně testováno od 1. října více než 25.000. Aktuálně tvoří lidé nad 65 let více než 14 procent nakažených, lidí nad 75 let je asi 6,5 procenta. Vyplývá to z prezentací, které dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.