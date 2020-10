Jen do konce října bude kvůli covidu třeba dalších 7500 lůžek

Podle statistiky ministerstva zdravotnictví bylo v Česku v neděli volných přibližně 47 procent z 1963 lůžek s umělou plicní ventilací. Standardních lůžek s kyslíkem je volných zhruba třetina z celkových 23.000. Pro pacienty s koronavirem je vyčleněno 1279 volných lůžek s kyslíkem, zbylých 6593 je určeno ostatním pacientům.

Riziko vyčerpání kapacit lůžek intenzivní péče je při stávajícím vývoji epidemie podle ministerstva vysoké. Do konce října je proto potřeba navýšit počty postelí s napojením na kyslík o dalších zhruba 6000 a počet lůžek s umělou plicní ventilací přibližně o 1500.

Jedním z kroků k navýšení lůžkové kapacity má být podle materiálu zastavení veškeré možné odkladné péče na nejbližší dva až čtyři týdny. Pomoci by také mělo urychlené propuštění do domácí péče u těch pacientů, jejichž zdravotní stav to umožňuje. Třetím opatřením má být snížení počtu takzvaných sociálních hospitalizací, tedy případů, kdy pacient v nemocnici jen čeká například na umístění do domova seniorů.

Intenzivní péče je v českých nemocnicích podle ministerstva poskytována pacientům stále podle stejných zásad a principů, bez ohledu na epidemii nemoci covid-19. Pokud by ale kapacita systému byla vyčerpána, bylo by nutné postupovat podle obecně přijatých zásad a principů pro rozdělování takzvaných vzácných zdrojů. Přednost by v takovém případě měli pacienti s s nejvyšší nadějí na přežití či zotavení, bez ohledu na věk či to, zda mají nemoc covid-19 nebo trpí jiným zdravotním problémem.