Klíčové pro vývoj epidemie koronaviru budou další dva týdny, říká Vojtěch

V ČR je zatím 75 nakažených nemocí COVID-19, kromě jednoho se hygienikům podařilo dohledat, od koho se nakazili. Většina případů souvisí s cestou do severní Itálie.

"Opatření musíme udělat teď, dokud máme nakažených málo, nikoliv jako v ostatních zemích. Doufáme, že se tím nárůst podaří zpomalit, ale budeme to moci vyhodnotit až za týden nebo za dva týdny," uvedl.

Od pátku by měly být do nemocnic a praktickým lékařům distribuovány respirátory. V úterý ministerstvo zveřejnilo poptávku. "Dnes budeme podepisovat smlouvy s dodavateli," řekl Vojtěch. V první dodávce počítá s 200.000 respirátory vyšších tříd a ochrannými maskami. "Následovat by měly každý týden desetitisíce od českých dodavatelů," dodal. Začátkem příštího týdne ministerstva počítají také se 100.000 rouškami pro poskytovatele sociálních služeb.

Z prvních dodávek se počítá také s respirátory pro praktické lékaře. Ministr čeká, že poptávka bude ale vyšší. "Nemusí respirátor nosit celý den, ale třeba jenom když přijde pacient s příznaky respiračního onemocnění," doporučil. Další materiál bude uvolněn ze státních hmotných rezerv. Podrobnosti chce ministerstvo spolu s kraji představit ve čtvrtek na tiskové konferenci.

V současné fázi epidemie, kdy jsou nemocní většinou mladší a zdraví lidé, je většina nakažených v domácí karanténě. Ministr potvrdil, že dva lidé už museli být umístěni na lůžka jednotek intenzivní péče. "Už se ukazuje, že vážnější případy potřebují dodávat kyslík, případně ventilátory," řekl ministr. České nemocnice jich mají asi 3500, což je mnohem více než Itálie. Přesto chce ministerstvo nakoupit další.

Vzorky od lidí s podezřením na nákazu podle Vojtěcha testuje už 13 laboratoří a dalších šest má zájem se zapojit. "Chceme testovat, to si myslím, že je jedním ze základů úspěchu," uvedl. Na příjezd sanitky se zdravotníkem, který by vzorky odebral doma, ale čekají desítky lidí. Například v Praze jich zvládne za den ale objet mnohem méně. I tam bude ministerstvo o navýšení kapacity uvažovat, zatím je vyčleněn jeden vůz zdravotnické záchranné služby, v němž se střídají lékaři nebo sestry z Nemocnice Na Bulovce.