Kolik pomůcek mají státní hmotné rezervy? Dodat je mohou jen tři ministerstva

Správa státních hmotných rezerv už od března, kdy byl v Česku zaznamenán první případ nakaženého koronavirem, nedisponuje žádnými ochrannými nebo zdravotními pomůckami. Z tohoto důvodu se vláda 27. července usnesla, že budou do skladů převedeny jednotlivými ministerstvy. Jednat by se mělo o veškerý materiál, který převyšuje jejich dvouměsíční nutnost, díky čemuž by se slovy premiéra Andreje Babiše (ANO) vyřešila pomyslná železná zásoba na dva měsíce.

Server irozhlas.cz zjistil, že ale dostatečným množstvím roušek či respirátorů disponují pouze resorty zdravotnictví, vnitra a financí. Například Hamáčkovo ministerstvo má roušky, respirátory, rukavice, brýle, obleky, štíty a návleky, zatímco úřad Aleny Schillerové pouze první tři vyjmenované pomůcky.

Jaký zdravotní materiál má resort Adama Vojtěcha, není známo, jelikož to úřad odmítl sdělit. "Má jen ty ochranné pomůcky, u nichž dokončuje distribuci (plicní ventilátory) a nebo je převádí do SSHR,” odpověděl stručně na dotaz mluvčí Kryštof Berka.

Všechna ministerstva teď momentálně hovoří o tom, které pomůcky převedou do hmotných rezerv, a v jakém množství.

Zbývající úřady mají ochranné pomůcky pouze pro svou dvouměsíční potřebu. Více než sto tisíc roušek mají ministerstvo vnitra, dopravy, zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, spravedlnosti či práce a sociálních věcí.

Veškerá ministerstva potřebují ochranné pomůcky na dva měsíce jako zásobu nejen pro instituci, nýbrž i na ní navázané úřady, zhoršila-li by se v Česku epidemiologická situace.

"Většina z nich je distribuována na zastupitelské úřady v zahraničí podle vývoje epidemiologické situace,“ informovala mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

"Tyto prostředky pokrývají potřebu resortu, zejména pak jím zřizovaných školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Tato školská zařízení fungují v nepřetržitém režimu (24 hodin denně), a z toho důvodu musí být okamžitě k dispozici rezerva pro případ výskytu covid-19 v těchto zařízeních,” vysvětlila mluvčí Ministerstva školství Aneta Lednová, proč si úřad zdravotní materiál ponechává.