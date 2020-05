Laboratoře zažívají nápor. Jedna už hlásí dvojnásobek testů co loni

Loni laboratoř ústavu končila podle záznamů testem s číslem 1345. Letos od 23. března dosud se dostala z čísla 1073 na číslo 3295. Loni zkoušela 284 objektů, letos do začátku května 350. "A to je začátek května. Za dva měsíce to bylo tolik objektů pro laboratoř jako za celý loňský rok," uvedl Tilhon.

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo v Česku první případ nákazy novým koronavirem 1. března. Ochranné pomůcky v zemi několik týdnů scházely. Opozice a řada médií poukazovaly na to, že vláda materiál včas nezajistila. Lidé sami začali vyrábět roušky, ušité pomůcky nosili i někteří profesionálové. První letadlo s dodávkou z Číny dorazilo 20. března. Některé kraje si pak stěžovaly na to, že zpočátku dostávaly jen část požadovaného materiálu. Poslední letoun z Číny přiletěl s objednávkou resortů vnitra 3. května a zdravotnictví 4. května.

Server SeznamZprávy.cz informoval před pár dny o tom, že masky z Číny netěsní a podle zkoušek jedné z laboratoří Akademie věd může být jejich účinnost o polovinu horší. VÚBP se ohradil proti tomu, že by svými testy účinnost dovezených respirátorů z Číny deklaroval. Podle něj jsou informace serveru "nepřesné a zavádějící".

Vedení ústavu dnes novinářům řeklo, že po dohodě s Českou obchodní inspekcí od začátku pandemie vydává produktům časově omezený certifikát pro ČR. Ten platí tři měsíce. Provádějí se vybrané zkoušky kvůli urychlení. Pracovníci postupují podle evropských nařízení a norem pro zkušebny a produkty a laboratoř je v Česku jediná, která má k provádění oficiálních testů akreditaci, zdůraznilo vedení VÚBP.

Laboranti podle Tilhona netestují jen prostředky z Číny. V laboratoři měli i produkty, které sice pocházely z čínské dodávky, ale měly označení CE. To potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky EU a výrobce ho už nechal ověřit. Pracovníci posuzují také několik nových modelů, které nyní vyvíjejí domácí firmy a výzkumníci.

Ochranné prostředky se testují třeba na propustnost aerosolu. Používá se k tomu speciální nádoba, do níž se vkládá maska. Je při tom připevněna k pevnému podkladu s otvorem. Koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu se zkoumá po připevnění masky na hlavu figuríny, na takzvanou Sheffieldskou hlavu. Při dalším z testů je možné účinnost prostředku ověřit při běhu na pásu v kabině.

Čím je materiál dokonalejší, tím hůř se přes něj dýchá. "Zvláště všechny nanomateriály se hůř prodýchnou," podotkl vedoucí oddělení zkušebnictví.

Rouška chrání okolí toho, kdo si ji nasadil. Respirátor naopak ochraňuje nositele před okolím. "Nemohu zaměňovat výrobky. Prostředek může mít vlastnosti respirátoru, ale nikdy se nebude chovat jako respirátor. I když bude vyhovovat jedné zkoušce, nebude to respirátor," dodal Tilhon.