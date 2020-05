Létající zdravotnické týmy v Praze dosud navštívily 31 zařízení

Službu od pondělí 4. května zajišťují Městská poliklinika Praha, pražská Zdravotnická záchranná služba a studenti 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V budoucnu by se létající zdravotnické týmy mohly přeměnit na mobilní týmy lékařské pohotovostní služby.

"Létající krizové týmy fungují ve složení lékař, tři medici a všeobecná zdravotní sestra. Distančně pak ještě psycholog a ambulantní specialisté Městské polikliniky a specialista geriatr," uvedl Hofman. Doplnil, že tři funkční týmy nyní tvoří dva praktičtí lékaři, dvě zdravotní sestry a devět mediků. Zdravotnické služby tyto týmy poskytují klientům pobytových zařízení sociálních služeb v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

Aktuálně je podle Hofmana cílem létajících zdravotnických týmů zmapování situace v pobytových zařízeních, a to pro případ pohotovosti při vzniku krizové situace. Zdravotníci tedy mapují vybavenost pražských sociálních zařízeních osobními ochrannými pomůckami, kontrolují jejich správné používání personálem a klienty pobytových zařízení či řeší psychickou situaci zaměstnanců a klientů v zařízeních.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jany Poštové je možné, že v budoucnu budou létající krizové týmy přeměněny na mobilní týmy lékařské pohotovostní služby. "Počet seniorů bude v Praze narůstat a momentálně chybí služba, která by navazovala na dřívější lékařskou službu první pomoci. Tedy lékaře, který vyjíždí k pacientům v neakutních zdravotních stavech a stanovuje postup léčby či medikaci přímo na místě, aniž by bylo nutné transportovat pacienta do nemocnice. Budeme se snažit, aby se tyto týmy „přerodily“ v obdobu této užitečné služby," uvedla Poštová.

Podle Hofmana vizi přeměny létajícího krizového týmu na mobilní týmy lékařské pohotovostní služby už řeší zástupci Zdravotnické záchranné služby hlavního města a magistrátního odboru zdravotnictví.

Projekt létajících zdravotnických týmů vznikl mimo jiné jako reakce na nákazu covidem-19 v městském domově seniorů na Chodově a v soukromém zařízení v Michli. Již dříve to uvedla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Fungování takzvaných létajících týmů bude nově zapracováno i do aktualizovaného pandemického plánu hlavního města. Pražský magistrát na základě zkušeností s pandemií nemoci covid-19 dále nastaví podmínky pro provoz odběrných míst a zlepší distribuci ochranných prostředků. Praha na boj s pandemií vyčlenila 983 milionů korun. Z celkové částky zatím vyčerpala asi 721 milionů korun.