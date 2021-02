Lidé se nejvíce nakazí, když se nechrání rouškou. Ty látkové už nestačí, varuje Prymula

Mutace koronaviru označil Prymula za mnohem invazivnější. Potřebují výrazně kratší dobu, aby se člověk nakazil, řekl. "Třeba v nemocnicích zdravotnický personál, který se v kontaktu s pacientem nenakazí, pak přijde, dá si kafe, tam si může roušku sundat a tam se zpravidla nakazí. Na tohle dávat pozor," zdůraznil Prymula.

Posunout se z povinnosti nošení běžných roušek na respirátory třídy FFP2 je podle něj cílem epidemiologů, ale stát musí zajistit dostupnost těchto ochranných pomůcek, aby si jejich nákup mohli všichni finančně dovolit. Jako alternativu vidí nošení nano roušek nebo dvou roušek zároveň.

Stále více lidí respirátory, což je pozitivní vývoj, řekl v televizi předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Jejich nošení by zavedl také ve školách. Zdůraznil však, že v kancelářích se mnohdy nepoužívají žádné ochranné prostředky, obdobná situace může být i ve výrobních podnicích. Firmy by podle něj měly mít možnost uplatnit nákup respirátorů jako daňový náklad.

Trnka dále uvedl, že respirátor musí těsně doléhat na obličej. Pokud ho lidé nenosí správně, ochrana je pak podle něj jako u látkové roušky. Šonka doplnil, že důležité je také zacházení. "Jestli je to něco, co si člověk sundá, strčí do kapsy a druhý den použije znova, tak ať je to, co je to, už to nebude fungovat," řekl.

Na respirátory FFP2 a vyšší kategorie platí od 3. února na dva měsíce zrušení daně z přidané hodnoty (DPH). Někteří obchodníci cenu ještě snížili.

Respirátory alespoň FFP2 nebo KN95 jsou nyní v ČR povinné jen pro žáky a instruktory autoškol. Vláda dříve avizovala úvahy o jejich povinném nošení v obchodech nebo veřejné dopravě, zatím je na těchto místech jen doporučuje.