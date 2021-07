Ministerstvo odeslalo Bulovce platbu 88 milionů korun za polní nemocnici

"Bulovka dostala zřízení nemocnice od ministerstva zdravotnictví pokynem, je tedy spravedlivé jí náklady uhradit," uvedl Vojtěch.

Bulovka před časem žádala o peníze za polní nemocnici ministerstvo financí, které ale žádost podle dřívějších informací mluvčího nemocnice Filipa Řepy zamítlo. Podle ministerstva financí jsou náklady věcí smlouvy mezi nemocnicí a soukromou firmou ABF, obrátit se tak mělo na svého zřizovatele, tedy ministerstvo zdravotnictví. Vojtěch počátkem června k tomu řekl, že situaci chce vyřešit během týdnů, možná mixem finančních zdrojů včetně Bulovky

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Ve výstavních halách mohlo podle plánů najít pomoc až 500 pacientů. Nemocnice nikdy nebyla v plném provozu, také kvůli nedostatku personálu. Její zřízení bylo politickým rozhodnutím. Oznámil ho 15. října ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že personál by do ní měly dodat pražské nemocnice. Ředitel Bulovky Jan Kvaček tehdy řekl, že personál bude v nemocnicích chybět, pokud ho přesunou k provizorním lůžkům. Vláda zřízení nemocnice schválila o den později, tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že praní prádla nebo zajištění jídla bude navázáno na Bulovku, která je nejblíž.

Nakonec to byla právě Bulovka, kdo 17. října s firmou ABF miliardáře Petra Sehnala uzavřel smlouvu. Podle dokumentu v registru smluv měla do 30. listopadu zaplatit 22 milionů korun bez DPH. Celkové náklady do února vyčíslila nemocnice na téměř 100 milionů korun, další peníze stála součinnost armády a Správy státních hmotných rezerv. Vedle nájmu platila nemocnice Sehnalově firmě také energie a další služby.

Pronájem prostoru pro záložní nemocnici ministerstvo zdravotnictví ukončilo k 19. únoru. Sehnal nabídl tehdejšímu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) snížení ceny o dvě třetiny.