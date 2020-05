Ministerstvo se bojí dvou epidemií naráz, chce víc propagovat očkování proti chřipce

"Už zvažujeme, jaké kroky uděláme. Požádali jsme dodavatele, aby navýšili dodávku (vakcín)... Pokud tu budou najednou dvě epidemie, je nutné, aby se lidé nechali očkovat," uvedl ministr. Dodal, že dvojí epidemie by představovala zátěž a je potřeba se připravit už teď, protože o protichřipkovou vakcínu "bude mít zájem celý svět".

Ke zvažovaným krokům patří kampaň pro veřejnost. Resort plánuje, že by oslovil i zaměstnavatele, kteří by mohli nechat očkovat své pracovníky. Některé firmy očkování už dřív zaměstnancům zajišťovaly, nebo nabízely jako bonus.

"Očkování proti chřipce musíme podpořit. Máme proočkovanost osm procent, což je nedostatečné. Minulý rok byly dávky přivezeny, část se ale musela spálit, protože nebyly využity," uvedl Vojtěch. Podle něj by lidé měli svůj případný odmítavý přístup k očkování přehodnotit. "Můžeme to (očkování) nařídit. To možné je. Je otázka, jestli jít takto na sílu, nebo zkusit po dobrém nějakou kampaň, aby si lidé uvědomili riziko," dodal ministr.

Proti chřipce se očkuje na podzim. Praktici vakcíny objednávají na jaře. "Pokud masivním způsobem uděláme kampaň, aby se lidé očkovali, můžeme mít nedostatek vakcín," řekl předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka. Sám vakcíny objednal v březnu. Když chtěl množství zdvojnásobit, oslovené farmaceutické firmy mu dodávku nedokázaly zaručit.

Podle výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka by odběr vakcíny neměl být na prakticích, ale rozhodnout by měl stát. Zohlednit by měl i případné množství očkovací látky pro pracovníky, bez nichž se chod země neobejde. Výrobcům by měl pak také garantovat, že se objednaný materiál využije. "Ty náklady pak nese výrobce, když se vakcíny nespotřebují," řekl Dvořáček. Podotkl, že vyžádané a nevyužité množství by mohlo pak chybět v jiných zemích. Dodal, že dodávky po Evropě už se rozdělují. "Jestli nechceme skončit s nedostatkem, musíme rozhodnout teď," řekl.