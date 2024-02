Epidemie chřipky v Česku je poblíž svého letošního vrcholu

Nejvyšší nemocnost, dosahující 2658 případů na 100 000 obyvatel, byla zaznamenána v Karlovarském kraji, informoval SZÚ na svém webu. Podle Hygienické služby ČR došlo k dvouprocentnímu poklesu všech akutních respiračních infekcí (ARI), avšak u chřipky lékaři evidují desetiprocentní nárůst.

"Zaznamenané hodnoty ARI a chřipky ukazují na pokračující celostátní epidemii s převahou chřipkových onemocnění," uvedli hygienici.

Nejvyšší nemocnost je zaznamenána mezi dětmi do pěti let, kde se pohybuje kolem 5000 případů na 100 000 obyvatel této věkové skupiny. Naopak nejnižší míra nemocnosti je zaznamenána mezi seniory nad 65 let.

V aktuální chřipkové sezóně bylo do pátku minulého týdne nahlášeno 212 závažných průběhů chřipky, které vyžadovaly hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Mezi těmito hospitalizovanými lékaři zaznamenali 40 úmrtí.