Nařizování léčby závislým lidem? Odvolaný šéf psychiatrické nemocnice oponuje Vojtěchovi

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nařizování ochranné léčby lidem, kteří pod vlivem návykových látek spáchali trestný čin, by v trestním zákoníku nemělo být. Řekl to dnes odvolaný šéf Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromír Mašek. Léčba, o kterou lidé nestojí, podle něho nemá smysl. Havlíčkobrodská nemocnice najednou přijímá jen pět takových pacientů, víc by chod oddělení rozvrátilo. Pořadníky má plné do roku 2025.