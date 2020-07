"Cílem průzkumu bylo zjistit, jak moc se mimořádný stav projevil na přístupu Čechů k péči o zdraví. Realizovaný průzkum nám přitom potvrdil domněnku, kterou jsme jako lékárníci nabyli během jarních měsíců - po intenzivní vlně únorových a březnových nákupů, při které se lidé předzásobovali rouškami, gely a léky na chřipku a nachlazení, návštěvnost lékáren významně opadla. Snížil se také počet léků vydaných na recept, z čehož se dá usuzovat, že lidé skutečně návštěvy lékařů rušili," uvedla vedoucí odborných projektů lékáren Benu Michala Belasová.

Z průzkumu vyplývá, že z návštěvy lékaře či zdravotnického zařízení mělo obavy 51,2 procenta žen a 49,6 procenta mužů. Nejvíce se strachovali mladí lidé od 18 do 26 let (51,9 procenta) a nejstarší zkoumaná věková kategorie 54 až 65 let (51,8 procenta). Nákazy se nejvíce báli lidé v Plzeňském (64,3 procenta) a Jihočeském kraji (60,6 procenta), nejmenší strach měli obyvatelé Královéhradeckého (24 procenta) a Pardubického kraje (33,3 procenta).

Téměř polovina (48,2 procenta) respondentů se domnívá, že období koronaviru mělo negativní dopad na zdravotní péči v Česku. Během pandemie Češi podle průzkumu nejčastěji konzultovali svůj zdravotní stav s lékařem po telefonu (49,8 procenta). Celkem 14,8 procenta lidí řešilo své zdraví s lékárníkem a služeb on-line odborné poradny využilo 7,9 procenta respondentů. Skoro pětina respondentů řešila své zdravotní problémy vyhledáváním na internetu.

"Když není z nějakého důvodu možné dojít se poradit s lékařem nebo odborníkem v lékárně, například pokud máte podezření na infekční nemoc, telefonická či on-line konzultace s lékařem anebo lékárníkem je určitě vhodným způsobem, jak zjistit relevantní informace. Před ostatními informacemi "z Googlu" bychom se ale měli mít na pozoru a vždy si jejich pravdivost ověřit s odborníkem," dodala Belasová.

Průzkum provedla v polovině června pro síť lékáren Benu agentura Ipsos na vzorku asi 500 respondentů.

Podobný trend potvrzuje nedávný průzkum České asociace farmaceutických firem (ČAFF). Ukázal, že během koronavirové krize si téměř každý desátý uživatel léků na předpis v ČR upravil bez konzultace s lékařem užívání těchto přípravků. Důvodem byla podle asociace obava z možného vystavení se nákaze v případě osobní návštěvy zdravotnického zařízení.