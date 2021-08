Očkování proti koronaviru zvyšuje ochotu očkovat se i proti jiným nemocem

Uvedli to účastníci dnešní konference o očkování v Česku, kterou pořádala Všeobecná zdravotní pojišťovna ve spolupráci se Zdravotnickým deníkem. VZP chce své pojištěnce motivovat také tím, že plánuje od příštího roku zvýšit příspěvky, které mohou lidé na očkování čerpat.

Dokončené očkování proti covidu-19 má v Česku více než 5,6 milionu lidí. Po několika vlnách epidemie, která zatížila nemocnice, omezila běžný život a tisíce lidí v jejím důsledku zemřely, je ochota lidí k očkování proti covidu velká. Podle lékaře Milana Trojánka z katedry infekčního lékařství Fakultní nemocnice Bulovka je toho potřeba využít. "Je to dobrá výchozí situace, abychom zvýšili proočkovanost i proti jiným nemocem," uvedl. Jako příklad uvedl chřipku, pneumokoky a klíšťovou encefalitidu.

Zvýšení ochoty lidí nechat se očkovat potvrdil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Do ordinací praktických lékařů se na podzim z velké části přesune očkování proti covidu, velká očkovací centra se budou postupně zavírat. Kromě toho praktici plánují naočkovat přes milion dávek vakcíny proti chřipce.

Podle Trojánka je problémem, že lidé si často nepamatují, proti čemu jsou očkováni. Pomohlo by zavedení elektronického očkovacího průkazu. To podpořil dětský praktický lékař Daniel Dražan, který je členem výboru České vakcinologické společnosti. O zavedení průkazu diskutovala podle Šonky před časem klinická skupina, která je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví. Spravovat by ho měl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a jeho zárodkem by měl být nynější registr, který eviduje očkování proti covidu.

Podle Dražana ke zvýšení proočkovanosti pomáhá také to, pokud je očkování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Například vakcíny proti chřipce a pneumokokům mají zdarma lidé nad 65 let. Proti chřipce to jsou také pacienti po odstranění sleziny nebo s některými závažnými onemocněními. Vakcinaci proti pneumokokům mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené také kojenci. Ostatní si musí očkování zaplatit a zpětně požádat svoji zdravotní pojišťovnu o příspěvek.

Tyto příspěvky, které se týkají rovněž virové hepatitidy, meningokoků či rotavirů, chce VZP od příštího roku výrazně navýšit. Děti dnes mohou na různé typy očkování dostat dohromady až 4200 korun ročně, nově by to mělo být 8050 korun. Stejná částka bude i pro dospělé, ti mohou nyní čerpat 3200 korun. Pojišťovna předpokládá, že výdaje navíc se projeví v úsporách na následnou vynaloženou péči. Podle náměstka VZP Ivana Duškova například průměrná cena vakcíny proti covidu činí 380 korun, zatímco jeden den hospitalizace při lehkém průběhu asi 8000 korun a při těžkém průběhu může dosáhnout až 100.000 korun.