Má nošení roušek své opodstatnění? Ani odborníci se neshodnou

Otázkou proto také zůstává, jak na tento nepříznivý vývoj reagovat. Zatímco by hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal uvítal nošení roušek ve všech interiérech, prezident České stomatologické komory Roman Šmucler se řadí mezi odpůrce plošných opatření.

"Když roušku budete potřebovat nosit, tak ji nosit budete. Aby roušky nosili i ti, kteří už nemoc nemohou mít, je jistě absurdní,“ nechal se zubař slyšet v pořadu Pro a proti na Plusu.

Proti rouškám sice nic nemá. Sám je například nosil, když měl třeba alergii, ale u covidu-19, kdy má těžký průběh pouhé jedno promile infikovaných, nevidí smysl. Nechápe, proč by se mělo 99,9 % obyvatel takto omezovat.

S tím ale nesouhlasil epidemilog IKEM Smejkal, podle něhož je nošení roušek důležité, jelikož den až dva před projevem onemocnění je nakažený infekční. "Proto jsou roušky to nejdůležitější a jsou to nejmenší, co předchází rozvalu, který by nastal, kdyby se společnost začala zavírat, jak jsme to tu měli v březnu a dubnu," vysvětlil.

"Není důvod při smrtnosti covidu-19 ve střední Evropě 2,3 promile, což mají Rakušané dobře spočítané, uvést společnost do úplného rozvalu," Roman Šmucler

"Klíčová je strategie,“ míní Šmucler. "Nejen Světová zdravotnická organizace (WHO) se shodla, že musíme čekat, až se společnost do jisté míry promoří. A snad nám pomůže očkování. Chceme ale společnost změnit tak, že zrušíme koncerty, sportovní utkání a mladí lidé se nebudou stýkat? Lockdowny nemají medicínsky smysl a ekonomicky je to katastrofa," dodal šéf stomatologů.

Smejkal nicméně oponoval, že pokud nám nebudou činit problém minimální opatření v podobě sociálních odstupů a roušek, pak ani nebude hrozit žádný lockdown.

"Ani nemyslím, že by WHO doporučovala promořování. Teď sice jsme v jiné situaci než na jaře, ale na posuzování smrtnosti máme ještě málo dat. Víme jen, že se snížila," namítl epidemiolog.

Šmuclerovi ale přijde ve srovnání s rouškami mnohem klíčovější takzvané sociální distancování, tedy dodržování rozestupů mezi lidmi na veřejných místech a eliminace jejich kumulace na jednom místě ve větším počtu.

"Polovina lidí se nakazila doma a velká část těch, kteří umřeli, byli v domovech důchodců a léčebnách dlouhodobě nemocných. Tam je potřeba extrémní péči, ale na druhou stranu to lidé dlouho nevydrží,“ nechal se slyšet prezident.

"Když začnete rozdělovat prostory, tak se člověk v tom ztrácí, ztrácí i důvěru v roušku a začne vše zpochybňovat," Petr Smejkal

Zavedou se zase roušky, až po nich lidé začnou volat?

Smejkal si také postěžoval na problematickou komunikaci resortu zdravotnictví. "Když lidé už nechtějí roušky, tak se zruší. A až je budou chtít, tak se zase zavedou. Tak přemýšlejí politici, ale tak se to dělat nedá," zlobil se.

Šmucler souhlasil, že díky nasazování roušek budeme mít dobré výsledky v počtu nakažených. "Ale budeme pořád čekat. Musíme si říct, co je cíl: aby epidemie skončila, my do té doby ochránili ty, pro které je nebezpečná, a pak abychom se vrátili do rozumného života," namítl.

"Tím, že teď odložíme roušky, ničeho nedosáhneme. Maximálně nám spousta státu zavře hranice kvůli narůstajícím počtům pacientů a spousta lidí bude v karanténě. Nosme ještě roušky a bavme se o tom, jak změnit pohled na celou epidemii a opatření, která s ní souvisí,“ uzavřel epidemiolog IKEM.