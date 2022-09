Pfizer do Česka poslal první dodávku vakcíny upravenou na variantu omikron

K dispozici zatím mají tuto vakcínu jen některá očkovací místa, na očkování je možné se i předem registrovat. V říjnu ministerstvo očekává dalších 1,5 milionu a v listopadu dva miliony dávek těchto vakcín.

"V rámci rychlejšího zpřístupnění byla napřímo rozdělená do některých očkovacích míst po celé ČR. Tato očkovací místa mohou začít adaptovanou vakcínu aplikovat v režimu bez registrace," uvedlo dnes ministerstvo. Například pražská Fakultní nemocnice Bulovka na facebooku informovala, že s očkováním už dnes začala.

Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že nové vakcíny je možné podat pouze jako posilující dávku osobám starším 12 let, které jsou nejméně tři měsíce po poslední podané dávce. Ministerstvo i lékaři přeočkování doporučují zejména lidem, kteří mají vyšší riziko, že by u nich covid-19 způsobil vážné příznaky vyžadující hospitalizaci. Jsou to hlavně lidé nad 65 let nebo chronicky nemocní, například s cukrovkou, nemocemi srdce, ledvin, jater, plic nebo obézní. "Pro základní očkovací schéma je tak i nadále využívána vakcína s původním složením," doplnilo ministerstvo.

Před dvěma týdny Česko dostalo vakcíny upravené na starší variantu omikron BA.1. Nejprve byly také dostupné na očkovacích místech bez registrace, o pět dní později začaly registrace přes internet. Tento typ vakcíny vhodné pro přeočkování si nechalo dosud aplikovat zhruba 25.000 lidí. Celkově má očkování proti covidu-19 více než 65 procent populace, asi 38 procent má i nejméně jednu posilovací dávku.