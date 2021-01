Pfizer údajně omezí dodávky vakcín, Blatný je znepokojen

"Já jsem tu zprávu obdržel během dnešního odpoledne a musím říct, že mě velmi znepokojila," uvedl Blatný. Upřesnil, že podle informací, které má k dispozici, se bude v příštím týdnu jednat o snížení dodávek od Pfizeru zhruba o 40 procent. "To je samozřejmě zásadní, je to znatelné, budeme na to muset nějakým způsobem reagovat," řekl Blatný ČT. Dodal, že z jeho pohledu jde o špatnou spolupráci a selhání farmaceutické firmy.

Původně stát očekával, že má každý týden od firem Pfizer/BionNTech přijít 70.000 dávek očkovací látky.

Česko podle ministra není kvůli hrozícímu omezení dodávek očkování v kritické situaci. "Naštěstí nejsme jako některé země v úplně kritické situaci, kdy vyočkovaly úplně všechno a nemají teď často ani na druhou dávku," uvedl Blatný.

Snížení dodávek je důsledkem omezení produkce Pfizeru, tak aby firma mohla zvýšit svou výrobní kapacitu z nynějších 1,3 miliardy na dvě miliardy dávek ročně, sdělil Norský institut veřejného zdraví, který dnes o omezení dodávek informoval. Omezení podle jeho vyjádření zasáhne všechny evropské země. Německé ministerstvo zdravotnictví později uvedlo, že Evropská komise i členské státy EU byly výrobcem vakcíny informovány, že "nebude schopen plně dodržet slíbený objem dodávek v příštích třech či čtyřech týdnech". Šéfka komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období.

Evropská unie má smlouvy se šesti firmami na celkový objem 2,3 miliardy dávek, které mohou být k dispozici pro 450 milionů obyvatel členských zemí. V Česku se vedle látky od firem Pfizer a BioNTech očkuje také vakcínou od firmy Moderna. Od ní má do konce ledna přijít do ČR zbývajících 11.600 dávek. Vakcína se podává ve dvou fázích s přibližně třítýdenním odstupem. Podle informací premiéra Andreje Babiše bylo ve čtvrtek večer v českém Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) registrováno 82.000 očkovaných.