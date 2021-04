Pikal by považoval výměnu ministrů uprostřed krize za nerozumnou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Místopředseda Sněmovny i opozičních Pirátů Vojtěch Pikal by považoval za nerozumné uprostřed koronavirové krize měnit ministry. Řekl to dnes ve Sněmovně v návaznosti na úterní informace některých médií, podle kterých by dnes měli skončit ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (oba za ANO). Blatný podle Pikala alespoň držel zásadový postoj.