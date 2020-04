Počet nakažených vzrostl na 4735, 78 mrtvých

Dvě ze šesti nových úmrtí jsou z dnešního dne, šlo o dva lidi nad 60 let v Praze a Jihomoravském kraji. Další čtyři nově evidovaní zemřelí jsou z předchozích dnů. Už do ranních čísel ministerstvo zahrnulo dnešní smrt člověka staršího 60 let v Moravskoslezském kraji.

Nárůst případů nákazy je zatím rychlejší než v neděli, ve všední dny ale bývá obvykle provedeno více testů. Jejich počet za dnešek zatím není známý. V neděli testů včetně opakovaných u stejného člověka bylo 4710, což bylo nejméně za sedm dní. Celkem bylo do nedělní půlnoci provedeno 85.014 testů.

Z nemocných připadá víc než čtvrtina na Prahu. Hlavní město je nemocí také nejvíce zasažené, na 100.000 obyvatel zde připadá víc než 88 lidí s nákazou. Následuje Olomoucký kraj se zhruba 67 případy nemoci na 100.000 obyvatel. Nejméně je onemocnění rozšířené v Jihočeském kraji s necelými 19 případy na 100.000 obyvatel.

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 87 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, zhruba 19 procent. Na děti do 14 let připadá 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi lidmi s onemocněním mírně přes 18 procent.

V nemocnici je s nemocí covid-19 podle údajů ministerstva zdravotnictví k neděli 391 lidí, z toho 84 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 188 lidí.